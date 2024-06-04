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В Курске национализировали активы украинского алкогольного магната

Суд в Курске национализировал активы украинского бизнесмена Черняка

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Суд в Курске национализировал активы украинского бизнесмена Евгения Черняка (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), которому принадлежат компании-производители алкогольной продукции, в том числе Global Spirits. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной системы Курской области.

Решением Ленинского районного суда Курска исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации удовлетворены <...> В доход Российской Федерации обращены 100% долей уставных капиталов [ряда организаций] <...>, зарегистрированные за иностранной компанией «Брэнд груп корпорейшн лимитед», — сообщили в пресс-службе.

По сообщению суда, также на территории России была запрещена деятельность объединения, в которое входили признанные экстремистами украинские бизнесмены, в том числе Черняк. Были национализированы ООО «Стандарт качества», ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень», а также акции АО «Феодосийский завод коньяков и вин».

До этого суд Курска арестовал бывшие активы производителя водки «Хортиця».

Ранее владельцы «Макфы» предложили выкупить компанию.

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