Внука экс-главы Татарстана поймали на нарушении закона в Петербурге

ГАИ Санкт-Петербурга выписала штраф внуку экс-президента Татарстана Тимуру Шаймиеву за глухую тонировку Rolls-Royce. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Отмечается, что уровень светопропускаемости передних стекол Rolls-Royce составил всего 12% вместо необходимых 70%. В результате водитель получил штраф в размере 500 рублей.

Отцом нарушителя является генеральный директор «Татавтодора» Айрат Шаймев с состоянием в $2,4 млрд. Водитель также приходится внуком первому президенту республики Минтимеру Шаймиеву (1991 – 2010).

До этого стало известно, что Госавтоинспекция Свердловской области проводит проверку по факту нарушения правил дорожного движения автомобилями кортежа посла Польши в России Кшиштофа Краевского.

Он прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом 4 июня. Затем в местных СМИ появилось видео, на котором автомобили с польскими номерами нарушают ПДД. В ura.news заявили, что правила дорожного движения этими автомобилями были нарушены трижды.

Ранее в Совфеде посмеялись над видео с темнокожим американцем, который потерял штаны.