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Удар молнии спровоцировал пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде молния попала в частный жилой дом и вызвала пожар

В Нижнем Новгороде частный жилой дом загорелся, предположительно, из-за удара молнии. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород | Новости NN.RU», ссылаясь на заявление регионального главка министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

«Пожарные тушат огонь в доме на ул. Усиевича», — указывается в публикации.

Согласно данным ведомства, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Ликвидацией последствий огня занимаются 56 спасателей и 14 единиц техники.

«Из дома эвакуировали 15 человек, никто не пострадал», — отмечает канал.

По предварительной информации, деревянный дом загорелся из-за удара молнии.

В августе от удара молнии сгорел двухэтажный дом под Новосибрском. Как сообщили в МЧС, в поселке Пашино в Калининском районе Новосибирской области из-за удара молнии полностью выгорел двухэтажный деревянный дом. До прибытия пожарных из горящего дома успели эвакуироваться четверо детей и семеро взрослых.

Ранее спасатели объяснили россиянам, как избежать удара молнии в грозу.

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