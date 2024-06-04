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Школьник получил инвалидность из-за учительского наказания

В Малайзии будут судить учителя, по вине которого 11-летний ученик стал инвалидом

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Depositphotos

В Малайзии учитель сделал инвалидом 11-летнего мальчика, оставив его на жаре в качестве наказания, сообщает The Straits Times.

В конце апреля школьник из Ампанг Джая провинился перед учителем, в качестве наказания педагог заставил ученика стоять под палящим солнцем в течение трех часов. После чего у ребенка случился тепловой удар, его госпитализировали. Впоследствии мальчика, который стал испытывать психические проблемы, признали инвалидом.

Мать пострадавшего рассказала, что раньше ее сын был жизнерадостным и любил играть со своими братьями и сестрами, но теперь предпочитает проводить время в одиночестве и разговаривать сам с собой.

«В больнице сказали, что сына больше нельзя отправлять в обычную школу. Говорят, его придется отдать в школу для детей с особенностями», — пожаловалась женщина.

Родные мальчика подали иск против школы, руководство которой не осудило поступок учителя, наказавшего ученика. Однако в ближайшее время преподаватель ответит за свои действия в суде.

Ранее петербургского учителя заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровью школьника.

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