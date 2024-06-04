В Херсоне произошла серия взрывов. Об этом сообщил глава городской администрации Олег Мрочко в своем Telegram-канале.

По словам Мрочко, взрывы произошли возле набережной. Жителей города призвали пройти в убежища.

31 мая в Херсоне дважды произошла серия взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил сограждан, что необходимость вынужденной экономии электричества в стране будет сохраняться годы.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.