Будущим жителям Марса будут грозить астероидные бомбардировки, выяснили ученые

Китайские астрономы из Нанкинского университета выяснили, что будущие покорители Марса рискуют столкнуться с угрозой падения крупных астероидов. Этот фактор представляют опасность для миссий по изучению и освоению Красной планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters (MNRASL).

Команда проанализировала космические обломки, находящиеся вблизи соседнего мира. Эти объекты классифицировали как CAPHA — Close Approach Potentially Hazardous Asteroids, или «потенциально опасные астероиды близкого подступа».

Чтобы определить количество CAPHA, специалисты использовали компьютерные модели для расчета движения всех восьми планет Солнечной системы и около 11 тыс. случайно выбранных астероидов за 100 млн лет.

Затем астрономы изучили, как близко эти фрагменты находятся к шести известным «окнам» — зонам с низкой плотностью объектов в астероидном поясе между Марсом и Юпитером. Оказалось, что около 10 тыс. астероидов могут пройти через эти участки и упасть на Марс.

В ходе моделирования исследователи заставили астероиды, находящиеся в ближнем космосе, сдвинуть к Солнцу или от него. Этот дрейф возникает из-за так называемого эффекта Ярковского — силы, возникающей, когда освещенные солнцем поверхности астероидов повторно излучают полученную ими энергию, действуя как мини-двигатели.

Симуляция показала, что каждый земной год около 52 крупных астероидов походят к Марсу на опасно близкое расстояние — примерно в 2,6 раза больше, чем около 20, которые ежегодно приближаются к Земле.

Ученые отметили, что степень угрозы людям от падения астероидов будет расти пропорционально плотности заселения Марса колонистами.

Ранее исследователи выяснили, что через тысячи лет на Марс обрушится метеоритный дождь из-за эксперимента NASA.