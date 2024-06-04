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Тюменские полицейские проверили встречу подростков, прыгающих по парку в масках животных

В Тюмени полицейские проверили сходку подростков-квадроберов

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Максим Богодвид/РИА Новости

Полицейские Тюмени проверили мероприятие, на котором собрались квадроберы. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел в парке «Березовая роща». Местные жители заметили, как не более десяти подростков в масках имитировали животное поведение, бегая и прыгая по территории на четырех «лапах». При этом за мероприятием следили около 15 сотрудников полиции.

«Внимание силовиков удивило и смутило ребят – встречи проходят уже несколько месяцев, но еще никогда на них не приезжали оперативники и патрульные», – сообщается в публикации.

Возраст большинства участников не превышает 16 лет. Многие из них заказывают маски животных у художников.

Как заявил один из участников, квадроберы отличаются от поклонников фурри, так как первые больше занимаются двигательной активностью, в то время как вторые делают акцент на внешности.

По словам уполномоченного по правам ребенка по региону Андрея Степанова, ничего предосудительного участники таких собраний не делают. Тем не менее, он в курсе ситуации и планирует встретиться с организатором.

Ранее психиатр Александр Федорович заявил об опасности субкультуры фурри для психики ребенка.

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