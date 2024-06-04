Представительница Егора Зайцева ответила на слухи о госпитализации модельера

Представительница Егора Зайцева опровергла в беседе с aif.ru слухи о госпитализации модельера.

В окружении Зайцева назвали «вбросом», что сын Вячеслава Зайцева попал в реанимацию. Представительница модельера уверила, что с ним все в порядке.

4 июня Telegram-канал Mash заявил, что Егор Зайцев якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным издания, модельеру якобы необходимо переливание крови. Врачи, заявлял канал, не дают прогнозов касательно здоровья Зайцева-младшего.

В начале февраля сообщалось, что у Зайцева-младшего врачи обнаружили образования в толстом отделе кишечника в ходе обследования. Помимо этого, медики нашли образования в печени и почках мужчины. Материалы отправили на биопсию. Также у сына модельера завышены многие показатели в крови, что может быть следствием сбоя в работе внутренних органов.

В апреле Зайцев-младший сообщил, что находится в отделении ревматологии из-за проблем с сердцем. Он опубликовал фото из больницы. Модельер жаловался на тахикардию.

Ранее дочь Леры Кудрявцевой чуть не пострадала на детском празднике.