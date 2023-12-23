Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Товарооборот России и Индии достиг рекорда

РИА Новости: товарооборот РФ и Индии вырос до рекордных $54,7 млрд

close
100%
Depositphotos

Товарооборот России и Индии по итогам 10 месяцев 2023 года увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордных $54,7 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийской таможни.

С января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров вдвое — до $51,4 млрд. При этом поставки индийской продукции в РФ выросли в 1,4 раза и составили $3,3 млрд.

По словам журналистов, благодаря такому бурному росту торговли Россия продолжает оставаться четвертым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым важнейшим поставщиком.

До этого сообщалось, что Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной. Речь идет об Индии. По данным Всемирного банка, задолженность РФ перед Индией достигает $777 млн. Далее идут Южная Корея ($209,8 млн) и Франция ($177,8 млн).

В начале декабря стало известно, что Индия в октябре нарастила импорт дешевой нефти из России и Ирака.

Ранее экономист объяснил, почему Россия не требует взыскания долгов с других стран.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами