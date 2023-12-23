Товарооборот России и Индии достиг рекорда

Товарооборот России и Индии по итогам 10 месяцев 2023 года увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордных $54,7 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийской таможни.

С января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров вдвое — до $51,4 млрд. При этом поставки индийской продукции в РФ выросли в 1,4 раза и составили $3,3 млрд.

По словам журналистов, благодаря такому бурному росту торговли Россия продолжает оставаться четвертым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым важнейшим поставщиком.

До этого сообщалось, что Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной. Речь идет об Индии. По данным Всемирного банка, задолженность РФ перед Индией достигает $777 млн. Далее идут Южная Корея ($209,8 млн) и Франция ($177,8 млн).

В начале декабря стало известно, что Индия в октябре нарастила импорт дешевой нефти из России и Ирака.

Ранее экономист объяснил, почему Россия не требует взыскания долгов с других стран.