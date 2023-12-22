Россиянам рассказали об отсутствии предпосылок серьезных изменений в налогах

Министр финансов Антон Силуанов заявил РБК, что для бюджета на 2024–2026 годы «серьезно менять что-то в налогах не требуется».

«Если смотреть бюджет на предстоящую трехлетку (2024–2026 годы), то на данный момент он сбалансирован, серьезно менять что-то в налогах не требуется», — подчеркнул он.

Глава министерства отметил, что работа по определению налоговой политики проводится ежегодно, учитывая предложения от бизнеса.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии палаты 21 декабря заявила, что вопрос изменения шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сейчас не обсуждается.

До этого заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что антироссийские санкции ЕС только стимулировали подъем ВВП РФ. Так, во втором квартале он вырос на 7,8% после роста на 5,5% в январе-марте.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал об адаптации российского бизнеса.