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Россияне стали активнее продавать недвижимость, доставшуюся им по наследству

Треть наследников в России выставили на продажу недвижимость в 2023 году

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

По итогам 2023 года каждый третий россиянин (32%), получивший в наследство недвижимость, выставляет ее на продажу. Годом ранее их доля составила 27%. Такие данные «Газете.Ru» предоставил генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев.

«Из-за волатильности цен на рынке недвижимости и повышения ключевой ставки ЦБ продавцы опасаются, что в будущем им будет труднее реализовать объект, поэтому стараются выставить его на продажу, как можно быстрее. При этом наследственные квартиры реже сдаются в долгосрочную аренду из-за споров вокруг них или необходимости ремонта», — пояснил Шавнев.

Он уточнил, что в основном россияне продают наследственную недвижимость, потому что она находится не в городе их проживания или вырученные от сделки деньги пойдут на расширение текущей жилплощади. Некоторым психологически тяжело жить в доставшейся по наследству квартире, добавил эксперт.

По его словам, как правило, 60% таких объектов продаются спустя три года после вступления в наследство, чтобы избежать необходимости платить налог (13% от суммы сделки, если она прошла раньше указанного срока). 40% срочно продают квартиры. В этом случае наследники готовы сделать скидку покупателю в 50% случаях. Размер дисконта может достигать 3%, добавил эксперт.

Шавнев уточнил, что по итогам 2023 года средний размер скидки при продаже квартир на вторичке составил около 1-1,5% против 0,9% годом ранее. При этом в Челябинской области, Московской области и Москве дисконтов, как правило, нет.

ЦБ России 15 декабря повысил ключевую ставку до 16% годовых, в пятый раз подряд.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет после повышения ключевой ставки с вкладами, кредитами и курсом рубля.

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