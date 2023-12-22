Forbes узнал о планах ввести в РФ дифференцированную ставку налога на прибыль

Одним из поручений президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с бизнесом 15 ноября стала возможность введения дифференцированной ставки налога на прибыль. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на соответствующие документы.

По данным издания, ставка будет зависеть от преференциальных режимов и инвестиционных активностей компании.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил, что крупный бизнес не против, если ставка налога на прибыль увеличится. Однако при условии, что это будет происходить в обмен на новые инвестиционные вычеты, а также на расширение тех, что уже существуют.

До этого глава Минфина Антон Силуанов заявил, что опыт введения налога на сверхприбыль для компаний можно считать успешным. По его словам, на данный момент в бюджет поступило более 300 млрд рублей.

Ставка налога на сверхприбыль составляет 10%. Компании могли снизить ее до 5%, внеся авансовый платеж до 30 ноября 2023 года. Под новый налог попали организации с прибылью от 1 млрд рублей в 2021-2022 годах.

В конце ноября стало известно, что из-под действия закона о налоге на сверхприбыль могут исключить одну категорию предприятий.

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