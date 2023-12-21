В Эн+ подвели итоги года в социальной сфере и экологии

В этом году энерго-металлургический холдинг Эн+ занял 11 место в рейтинге крупнейших компаний-инвесторов по версии Forbes, поднявшись с 21 позиции в прошлом году. Об этом на состоявшейся в Москве пресс-конференции рассказала директор департамента по внешним коммуникациям Эн+ Ольга Санарова.

«Объем инвестиций Эн+ в 2022 году составил 118,5 млрд рублей, и эта цифра не осталась незамеченной», — отметила она. Средства были направлены не только в модернизацию ГЭС, ТЭЦ и проекты в области малой энергетики, но и на улучшение окружающей среды. Также компания вложила $56 млн долларов в социальные проекты.

«Мы одна из немногих крупных частных компаний, и это высокий уровень ответственности, когда на тебе фактически половина Сибири, ты отвечаешь за уют, тепло и комфорт. И все что мы делаем, делаем для каждого конкретного человека», — подчеркнула заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина.

Она напомнила, что в ноябре 2022 года холдинг запустил индекс развития городов и отметила, что сегодня он «обретает вполне понятные очертания».

Так, по ее словам, общее число благополучателей социальных проектов Эн+ 2023 году составило более 262 тыс. человек.

«По итогам уходящего года 875 наших сотрудников стали активистами — волонтерами, готовыми прийти на помощь в самых сложных жизненных ситуациях. У нас 2,5 млн постоянных пользователей, активно вовлеченных в наши социальные сети с точки зрения волонтерских и творческих проектов. Это показатель востребованности того, что мы делаем», — добавила Курочкина.

Кроме того, она обратила внимание на то, что компания вкладывает средства в развитие инфраструктуры в городах присутствия.

Замгенерального директора по управлению персоналом Эн+ и «Русал» Наталья Альбрехт рассказала о том, чем компания удерживает своих сотрудников и привлекает новых.

«Родители хотят, чтобы у их детей был хороший уровень образования, качественное медицинское обслуживание, чтобы они могли получить высшее образование и иметь возможность проводить время с пользой в своем городе. Наша работа направлена именно на это: развитие медицины, строительство центров спортивных единоборств. Всего их появится 12. Мы начинаем строить жилье. Первые кварталы примут новоселов Братска, Дивногорска и Ачинска уже в 2025 году», — сказала Альбрехт.

По словам топ-менеджера, у компании выстроена система по привлечению молодых специалистов, начиная со школьной скамьи. На базе иркутского университета создан корпоративный научно-исследовательский центр, позволяющий привлекать студентов к работе над проектами Эн+, работает «Академия IT», «Академия бизнеса» и специальная стипендиальная программа по поддержке талантливых студентов, запущен образовательный портал «Карьера в Эн+ Русал».

Замгенерального директора по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов сообщил, что в этом году Эн+ выпустил уже второй климатический отчет о движении к углеродной нейтральности.

«Несмотря на все сложности, мы продолжает быть приверженными в цели достичь нулевого балансу выбросов к 2050 году», — подчеркнул он.

По его словам, одной из стратегических программ является «Новая энергия», которая подразумевает замену рабочих колес ГЭС, модернизацию оборудования гидроэлектростанции и т.д.

Помимо этого, Эн+ продолжает развивать проекты новой мощности возобновляемых источников энергии, прорабатывает проект новой электростанции, ветропарка, расширяет мощности работающей абаканской солнечной электростанции, уточнил Бутманов.