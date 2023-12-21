Бельгия увеличила закупки российского СПГ в шесть раз

В октябре Бельгия нарастила закупки российского СПГ сразу в шесть раз, став основным покупателем сжиженного природного газа производства РФ среди европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бельгия неожиданно нарастила закупки в шесть раз — до 448,6 миллиона кубометров, а в денежном выражении импорт подскочил в семь раз — до 166 миллионов евро. По итогам октября на эту страну пришлось почти 37% импорта российского СПГ», — говорится в публикации.

До того максимальный объем поставок приходился на апрель, когда Бельгия закупила рекордные 745 млн кубометров СПГ, после чего импорт постепенно сокращался, дойдя до 74 млн кубометров в сентябре.

20 декабря сообщалось, что Япония в ноябре нарастила импорт СПГ из России.

10 декабря стало известно, что Нидерланды снова начали закупать у России сжиженный природный газ.

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