В Евросоюзе готовят два новых пакета антироссийских санкций

Евросоюз готовит 13-й и 14-й пакеты санкций в отношении России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на депутата Европарламента от Чехии Томаша Здеховски.

По его словам, их разработка не займет много времени, и новые пакеты могут быть представлены странам-членам ЕС уже «очень скоро».

Инициатива о принятии новых санкций, по мнению евродепутата от Эстонии Яны Тоом, будет исходить главным образом от прибалтийских стран. При этом она отметила в разговоре с изданием, что санкционный инструмент не бесконечен, и где-то предел, который может скоро наступить.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может завершить утверждение 12-го пакета антироссийских санкций на текущей неделе.

До этого сообщалось, что Европейский союз не будет отменять санкции против России, даже если боевые действия на Украине завершатся.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.