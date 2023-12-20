В OMV начали изучать указ Путина по активам России

Австрийская нефтяная компания OMV изучает указ президента России Владимира Путина, по которому она лишается доли в компаниях — разработчиках Южно-Русского газового месторождения. Таким образом она собирается защитить свои права, говорится на сайте компании.

Согласно указу, подписанному президентом РФ, акции OMV и ее доли в российской газовой сфере переходят новым компаниям. В итоге ценные бумаги окажутся в распоряжении компаний «Согаз» и «Газпром».

Добычей на Южно-Русском месторождении занималась компания «Севернефтегазпром», в которой OMV имела долю 24,99%. Другие акционеры — «Газпром» (40%) и немецкая Wintershall («дочка» BASF, 35%). После подписания указа, Winter Shell и OMV осталась без своей доли.

Отмечается, что поступления от передачи доли OMV в пользу «Согаза» будут перечислены на специальный счет.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым германская Wintershall Dea и австрийская OMV лишились своих прав в компаниях, разрабатывающих Южно-Русское месторождение и участки ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Ранее газета The New York Times подсчитала потери покинувших Россию западных компаний.