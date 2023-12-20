Абрамченко поддержала сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поддержала законопроект о сокращении срока оплаты скоропортящихся товаров ретейлерами. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что законопроект предполагает сокращение с восьми до четырех рабочих дней срока оплаты ретейлерами скоропортящихся товаров. Это позволит уменьшить кассовые разрывы и дефицит оборотных средств у производителей подобных товаров. В будущем это даст возможность обеспечить повышение доступности скоропортящихся товаров и создать предпосылки для сдерживания цен на них.

Абрамченко дала поручение Минпромторгу и Минсельхозу подготовить положительный отзыв на законопроект.

«Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поддержала сокращение сроков оплаты по договорам поставки продовольственных товаров, срок годности которых пять дней и менее», — пояснили в пресс-службе вице-премьера.

До этого в Минпромторге рассказали, когда в РФ начнется глубокая локализация автоэлектроники.

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