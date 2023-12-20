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В суде Германии прокомментировали ходатайство об изъятии активов России

Суд в ФРГ пока не принял решение об основном производстве по изъятию активов РФ

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Просьба Генеральной прокуратуры Германии об изъятии части российских активов еще на предварительном рассмотрении, решения о начале основного судебного производства пока нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда Франкфурта-на-Майне.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Германии подала запрос в суд с ходатайством об изъятии части российских активов на сумму более €720 млн и пополнении ими государственного бюджета.

Собеседник ТАСС отметил, что сейчас процесс находится на промежуточной стадии, в ходе него судебная коллегия по уголовным делам примет решение о принятии или непринятии к рассмотрению ходатайства в рамках процесса по изъятию активов РФ.

Представитель суда уточнил, что пока не истекли сроки, в рамках которых стороны могут представить суду свои заявления. В связи с этим пока нельзя сказать, когда будет принято решение о принятии или непринятии ходатайства к рассмотрению.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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