Google в третий раз получил оборотный штраф за неудаление фейков о спецоперации

Американская компания Google получила оборотный штраф 4,6 млрд рублей за неудаление фейковых данных о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Таганского суда Москвы.

«Признать компанию Google виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млрд 611 млн 738 тыс. рублей», — постановил суд.

Это третий оборотный штраф за неудаление недостоверного контента, который компания Google получает в РФ. До этого IT-гиганта штрафовали в декабре 2021-го (на 7,2 млрд рублей) и в июле 2022 года — на 21,07 млрд рублей.

8 декабря 2023-го суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за публикацию видеороликов на YouTube с недостоверными фактами об СВО.

Ранее приложения двух российских банков пропали из Google Play.