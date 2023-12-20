Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Google в третий раз получил оборотный штраф за неудаление фейков о спецоперации

Московский суд оштрафовал Google на 4,6 млрд за неудаление фейков о спецоперации

close
100%
Shutterstock

Американская компания Google получила оборотный штраф 4,6 млрд рублей за неудаление фейковых данных о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Таганского суда Москвы.

«Признать компанию Google виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млрд 611 млн 738 тыс. рублей», — постановил суд.

Это третий оборотный штраф за неудаление недостоверного контента, который компания Google получает в РФ. До этого IT-гиганта штрафовали в декабре 2021-го (на 7,2 млрд рублей) и в июле 2022 года — на 21,07 млрд рублей.

8 декабря 2023-го суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за публикацию видеороликов на YouTube с недостоверными фактами об СВО.

Ранее приложения двух российских банков пропали из Google Play.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами