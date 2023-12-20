Эксперт назвал причину лишения Wintershall Dea и OMV долей в СП с «Газпромом»

Германская Wintershall Dea и австрийская OMV лишились долей в СП с «Газпромом», поскольку могли обвинить Россию в заморозке прибыли. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что указанные компании, несмотря на заявления об уходе с российского рынка, не покидали его. Их выручка накапливалась, так как за рубеж ее вывести нельзя.

«Если бы Wintershall и OMV сами ушли с российского рынка, как заявляли ранее, то их ждала бы продажа доли в бизнесе и сохранение вырученных средств на счетах типа C, вывести финансы с которого можно только через решение российского руководства», — отметил Юшков.

На разработке месторождения, по его мнению, это не отразится. Судьба залежей будет зависеть не от присутствия иностранных компаний, а от экономической целесообразности.

19 декабря президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым Wintershall Dea и OMV лишились своих прав в компаниях, разрабатывающих Южно-Русское месторождение и участки ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Сейчас Wintershall Dea владеет долей в 25,01% в совместном с «Газпромом» (74,99%) предприятии «Ачим девелопмент». Эта немецкая компания вместе с «Газпромом» и OMV также управляет совместным предприятием (СП) «Севернефтегазпром», занимающимся разработкой Южно-Русского месторождения.

Из указов следует, что все права и обязанности совместных предприятий перейдут к обществам с ограниченной ответственностью (ООО), cозданным правительством России. Так, будут созданы следующие компании: «Севернефтегазпром», «Газпром ЮРГМ девелопмент», «Газпром ЮРГМ трейдинг», «Ачим девелопмент», «Ачим сбыт» и «Ачимгаз».

Ранее газета The New York Times подсчитала потери покинувших Россию западных компаний.