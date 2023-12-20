Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в октябре сократила объем вложений в госбумаги США до $31 млн. Об этом свидетельствуют данные из опубликованных документов Минфина США.

Этот показатель уменьшился более чем в два раза по сравнению с сентябрем, когда объем вложений РФ в госбумаги США достиг $73 млн. На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в октябре пришлось $28 млн, на краткосрочные — $3 млн. В августе объем вложений составил $31 млн, в июле — $29 млн, в июне — $33 млн.

Россия начала сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. Тогда в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд.

В свою очередь Япония сохраняет лидерство по объему вложений в государственные облигации США. В октябре сумма ее инвестиций составила около $1,09 трлн по сравнению с $1,08 трлн месяцем ранее.

На втором месте находится Китай с $769,6 млрд, на третьем – Великобритания с $693 млрд вложений в американский госдолг.

В начале декабря стало известно, что Украина резко увеличила вложения в американские гособлигации.

Ранее внешний госдолг РФ упал до минимума.