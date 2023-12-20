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Россию заподозрили в нарушении квот ОПЕК+ при экспорте нефтепродуктов

Bloomberg: Россия нарастила поставки нефтепродуктов вопреки квотам ОПЕК+

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Shutterstock

Экспорт нефтепродуктов из России за последние несколько недель увеличился до максимума с сентября 2023 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на статистику Vortexa Ltd.

По данным компании, в период с 20 ноября по 17 декабря поставки из России достигали в среднем 2,4 млн баррелей в день. При этом если рассматривать объемы экспорта российских нефтепродуктов за неделю, то они оказались выше 3 млн баррелей в сутки. Это рекорд с конца марта. Параллельно Россия нарастила морские поставки нефти до 3,28 млн баррелей в день.

Соответственно, у альянса ОПЕК+ есть все основания заподозрить Россию в нарушении обязательств по снижению добычи и экспорта нефти, делает вывод Bloomberg. Официально Москва не публикует объем добычи топлива.

По данным ОПЕК, добыча нефти в России в октябре сохранилась на уровне июля-сентября и составила 9,5 млн баррелей в сутки.

Договоренность о совместном сокращении добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки начала действовать между странами ОПЕК+ с лета 2023 года. Россия взяла на себя обязательство сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как сокращение объемов добычи нефти ОПЕК+ повлияет на деньги россиян.

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