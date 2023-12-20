Россию заподозрили в нарушении квот ОПЕК+ при экспорте нефтепродуктов

Экспорт нефтепродуктов из России за последние несколько недель увеличился до максимума с сентября 2023 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на статистику Vortexa Ltd.

По данным компании, в период с 20 ноября по 17 декабря поставки из России достигали в среднем 2,4 млн баррелей в день. При этом если рассматривать объемы экспорта российских нефтепродуктов за неделю, то они оказались выше 3 млн баррелей в сутки. Это рекорд с конца марта. Параллельно Россия нарастила морские поставки нефти до 3,28 млн баррелей в день.

Соответственно, у альянса ОПЕК+ есть все основания заподозрить Россию в нарушении обязательств по снижению добычи и экспорта нефти, делает вывод Bloomberg. Официально Москва не публикует объем добычи топлива.

По данным ОПЕК, добыча нефти в России в октябре сохранилась на уровне июля-сентября и составила 9,5 млн баррелей в сутки.

Договоренность о совместном сокращении добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки начала действовать между странами ОПЕК+ с лета 2023 года. Россия взяла на себя обязательство сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки.

Какие страны входят в ОПЕК и ОПЕК+ Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) была основана в иракском Багдаде в 1960 году.

В альянс ОПЕК сейчас входит 13 стран — Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, Внесуэла, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Габон, Ангола, Гвинея, Конго.



В альянс ОПЕК+, который был образован в 2016 году, входят 10 государств — Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан и Южный Судан.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как сокращение объемов добычи нефти ОПЕК+ повлияет на деньги россиян.