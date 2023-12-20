Стало известно, сколько активов ЦБ России заморожено на Западе

Страны «Большой семерки», Евросоюза и Австралия за прошлый год заморозили порядка €260 млрд активов ЦБ России, причем в Европе таковых — €210 млрд. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на документ Европейской комиссии.

По информации источников газеты, еще €4,6 млрд активов Банка России заморозили США, €19 млрд — Франция и около €210 млн — Германия.

После 24 февраля 2022 года страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около €300 млрд.

Министерство финансов России в настоящее время не ведет переговоры с зарубежными банками на тему обмена замороженных активов РФ, при этом в скором времени такой диалог могут начать, сообщил 4 декабря заместитель министра финансов Иван Чебесков.

В конце ноября Bloomberg сообщил о планах регионального содружества в ближайшее время представить план использования налога на прибыль с заблокированных активов РФ. Согласно информации агентства, речь идет об использовании данных средств для помощи Украине.

При этом некоторые представители ЕС считают, что использование замороженных российских активов в качестве рычага давления может привести к непреднамеренным последствиям как для Киева, так и для Запада.

Ранее в США задумались о выделении Украине замороженных российских активов.