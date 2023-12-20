В «Транснефти» заявили о росте экспорта в Китай и Индию

Отгрузки российской нефти в Китай в 2023 году составили около 100 млн тонн, в Индию — порядка 70 млн тонн. Об этом заявил президент «Транснефти» Николай Токарев в эфире телеканала «Россия-24».

«Существенно <…> увеличились объемы экспорта в Китай, в Индию», — сказал он.

По словам Токарева, появились новые направления для поставок российской нефти. В их числе Египет, Марокко, Мьянма и Пакистан.

«Транснефть» привела в рабочее состояние железнодорожную станцию «Грузовая». Благодаря этому можно будет поставлять еще 7 млн тонн нефти для перевалки в дальневосточном порту Козьмино. Токарев уточнил, что компания ведет строительство нефтеперекачивающей станции (НПС) «Ачинская» в Иркутской области. Объект намечено ввести в эксплуатацию в I полугодии 2024 года.

20 декабря стало известно, что в 2023 году в России открыли десятки углеводородных месторождений.

Ранее на Западе рассказали, как Россия обходит потолок цен на нефть.