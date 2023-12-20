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В Минэнерго заявили об отсутствии проблем с обеспечением топлива в РФ

Шульгинов: Минэнерго не видит проблем с топливообеспечением в России

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Павел Быркин/РИА «Новости»

Минэнерго РФ не фиксирует проблем с обеспечением топливом. С таким заявлением выступил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия-24».

«У нас нет никаких проблем с топливообеспечением», — сказал министр.

По его словам, цены на бирже снижаются, рост запасов топлива составил от 10 до 25%. Шульгинов уточнил, что по дизтопливу это свыше трех млн тонн, по бензину — более двух млн тонн.

Министр отметил, что смотрит в будущее с оптимизмом, но ведомство извлекло уроки. Об обратил внимание на необходимость контролировать ситуацию и «более оперативно принимать решения».

Накануне Шульгинов подчеркнул, что запрет на экспорт зимнего дизтоплива пока останется в силе, предпосылки для его полного снятия на данный момент отсутствуют. По мнению экспертов, сохранение запрета позволит сдерживать внутренние цены на топливо, которые в 2023 году росли рекордными темпами.

Ранее Новак заявил, что нужно изучить предложение Ирана о создании газового хаба.

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