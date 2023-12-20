Власти РФ одобрили реформу сделок с крупными пакетами акций

Российские власти 18 декабря одобрили основные параметры реформы сделок с крупными пакетами акций публичных компаний, сообщает РБК, ссылаясь на источники в правительстве и в комиссии.

Речь идет о законопроекте Минэкономразвития о внесении изменений в федеральные законы «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг».

Отмечается, что большинство поправок направлено на защиту прав миноритариев публичных акционерных обществ при поглощениях. Принятие проекта закона должно повысить уровень защиты прав миноритарных акционеров при приобретении крупных пакетов акций, а также обеспечить баланс интересов всех участников процедуры.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что Банк России поддерживает необходимость реформирования порядка приобретения крупных пакетов акций и принимает активное участие в работе над соответствующим законопроектом.

До этого президент России Владимир Путин поручил лишить Wintershall Dea и OMV долей в СП с «Газпромом».

Ранее газета The New York Times подсчитала потери покинувших Россию западных компаний.