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Стало известно, на что россияне тратят кешбэк

«Выберу. ру»: около четверти россиян тратят полученный кешбэк на подарки

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Depositphotos

Около 87% жителей городов-миллионников в возрасте от 21 до 60 лет активно используют программы кешбэка и бонусов, предлагаемых банками и цифровыми сервисами. Об этом свидетельствует опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру», копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Согласно опросу, 36% респондентов обычно используют накопленный кешбэк для инвестиций в банковских приложениях, 24% — для покупки подарков.

Кроме того, 15% опрошенных откладывают кешбэк для крупных покупок, а 13% тратят бонусы на кафе и рестораны.

Большинство респондентов (67%) ежемесячно выбирают категории повышенного кешбэка и следят за акциями партнеров в банковских приложениях.

Почти треть пользователей программ лояльности банков (36%) предпочитают выводить кешбэк на карту раз в квартал, чтобы воспринимать его как значимый финансовый бонус. Для 23% респондентов ежемесячный вывод активирует бонусы в моменте, в то время как 26% предпочитают выводить их в конце года, рассматривая как новогодний подарок за покупки от банков.

Только 15% выводят кешбэк на счет без определенной периодичности, при необходимости.

До этого стало известно, сколько россиян хотят взять кредит на празднование Нового года.

Ранее большинство россиян выступили за введение безусловного базового дохода в стране.

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