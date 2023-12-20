Стало известно, на что россияне тратят кешбэк

Около 87% жителей городов-миллионников в возрасте от 21 до 60 лет активно используют программы кешбэка и бонусов, предлагаемых банками и цифровыми сервисами. Об этом свидетельствует опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру», копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Согласно опросу, 36% респондентов обычно используют накопленный кешбэк для инвестиций в банковских приложениях, 24% — для покупки подарков.

Кроме того, 15% опрошенных откладывают кешбэк для крупных покупок, а 13% тратят бонусы на кафе и рестораны.

Большинство респондентов (67%) ежемесячно выбирают категории повышенного кешбэка и следят за акциями партнеров в банковских приложениях.

Почти треть пользователей программ лояльности банков (36%) предпочитают выводить кешбэк на карту раз в квартал, чтобы воспринимать его как значимый финансовый бонус. Для 23% респондентов ежемесячный вывод активирует бонусы в моменте, в то время как 26% предпочитают выводить их в конце года, рассматривая как новогодний подарок за покупки от банков.

Только 15% выводят кешбэк на счет без определенной периодичности, при необходимости.

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