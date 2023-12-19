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Аналитики ждут роста цен на газ в Европе

Полное закрытие Красного моря может привести к росту цен на газ в ЕС

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Global Look Press

Закрытие Красного моря для судоходства нанесет удар по ценам на нефть и в меньшей степени на газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение аналитиков компании «БКС Мир инвестиций».

Аналитики компании «БКС Мир инвестиций» прогнозируют рост цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе на фоне ситуации в Красном море, где танкеры отклоняются от маршрутов из-за угроз атак йеменских хуситов.

По их словам, проблема Красного моря важнее для нефти, чем для СПГ. Однако Катар является крупным поставщиком газа в Европу, и его альтернативный маршрут длиннее.

«Невозможно сказать конкретное влияние на цены, но они, вероятно, вырастут», — считают аналитики. В понедельник фьючерсы по индексу TTF подскочили почти на 13%.

Во вторник европейские цены на газ перешли к снижению на 8%, до $369 за тыс. кубометров. При этом в ноябре средняя цена составляла $510 за тыс. кубометров.

Накануне стало известно, заполненность газохранилищ в Европе упала ниже отметки в 89% на фоне увеличения забора.

Ранее в «Газпроме» заявили о спаде спроса на газ в ЕС.

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