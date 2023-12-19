В двух компаниях группы «Конкорд», принадлежавшей Евгению Пригожину, сменилось руководство

Компании «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежавшие бизнесмену Евгению Пригожину, сменили руководителя. Новым главой обоих юрлиц стал петербуржец Владислав Писаренок, сообщает «Фонтанка».

СМИ называют Писаренка частным детективом, говорится в статье издания.

По данным сообщества предпринимателей СПАРК, Писаренок возглавил компании 18 декабря. С конца ноября они находились в доверительном управлении сына их бывшего руководителя Евгения Пригожина Павла.

Сам Писаренок отказался комментировать ситуацию журналистам.

Евгения Пригожина не стало 23 августа 2023 года, когда бизнес--джет, в котором он находился, разбился под Тверью.

В конце октября появились слухи о том, что сын основателя ЧВК «Вагнер» Павел Пригожин возглавил бойцов. Сообщалось также, что вагнеровцы вошли в состав Росгвардии и стали ее подразделением.

Ранее сообщалось, что прежний собственник компании «Конкорд» Евгений Пригожин с начала СВО заработал 80 млрд рублей.