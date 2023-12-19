Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Современные фонды недвижимости» получила премию Wealth Navigator Awards

Фонды СФН признали лучшими инструментами для инвестиций в недвижимость

close
100%
Depositphotos

Управляющая компания «Современные фонды недвижимости» (СФН) второй год подряд победила в премии Wealth Navigator Awards, сообщает пресс-служба компании.

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы) от СФН победили в номинации «Лучший инструмент для инвестиций в недвижимость».

Эксперты отметили ЗПИФы как оптимальный инструмент для вложений в дорогую и качественную коммерческую недвижимость.

Как отметили в СФН, за 9 месяцев 2023 года пайщикам выплатили рекордные 11,8 млрд рублей инвестиционного дохода.

Церемония награждения премии Wealth Navigator Awards прошла 18 декабря в Москве.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами