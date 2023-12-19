«Современные фонды недвижимости» получила премию Wealth Navigator Awards

Управляющая компания «Современные фонды недвижимости» (СФН) второй год подряд победила в премии Wealth Navigator Awards, сообщает пресс-служба компании.

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы) от СФН победили в номинации «Лучший инструмент для инвестиций в недвижимость».

Эксперты отметили ЗПИФы как оптимальный инструмент для вложений в дорогую и качественную коммерческую недвижимость.

Как отметили в СФН, за 9 месяцев 2023 года пайщикам выплатили рекордные 11,8 млрд рублей инвестиционного дохода.

Церемония награждения премии Wealth Navigator Awards прошла 18 декабря в Москве.