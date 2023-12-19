ЕБРР увеличит свой капитал для наращивания помощи Украине

Для увеличения возможностей финансовой помощи Украине Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличит уставной капитал на €4 млрд и выделит Украине дополнительные кредиты на €3 млрд. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

«Увеличение нашего капитала, широко поддерживаемое нашими акционерами, является признаком того, что эта поддержка [Украины] не поколеблется», — сказала президент банка Одиль Рено-Бассо.

В результате объемы дополнительной финансовой помощи Украине со стороны ЕБРР планируется довести до €3 млрд.

FT указывает, что с начала СВО в феврале 2022 года ЕБРР уже выделил Киеву кредиты на сумму в €3,7 млрд. Большая часть из них шла по статье «экстренное финансирование» для поддержки критической инфраструктуры, включая энергетику и сети.

23 октября сообщалось, что Украина получила от Европейского банка развития обещанные миллиарды.

14 декабря стало известно, что Киев привлек новый транш финансовой помощи от МВФ.

Ранее в Раде заявили, что Киев вряд ли получит хоть один грант от США в 2024 году.