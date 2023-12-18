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СМИ назвали самую успешную экономику мира

Греция возглавила рейтинг самых успешных экономик мира

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Global Look Press

Греция заняла первое место в рейтинге экономик, добившихся наибольших успехов в 2023 году, составленном журналом The Economist.

Это звание Греция получает уже второй раз подряд. Как отмечает издание, реальная стоимость фондового рынка Греции выросла на 40%. Однако эксперты подчеркивают, что страна по-прежнему «беднее, чем в начале 2010-х годов». The Economist оценивал страны по пяти показателям: инфляции, занятости, ВВП, рабочим местам и фондовому рынку.

В первую пятерку вошли также Южная Корея, США, Израиль и Люксембург. Замыкают рейтинг Британия, Швеция, Словакия, Австрия, Исландия и Финляндия.

В 2010 году Греция обратилась к Евросоюзу за помощью, чтобы избежать дефолта. За 2010-2015 годы ей предоставили три пакета поддержки. За эти годы ВВП Греции сократился на 25% на фоне экономии бюджета.

В августе 2018 года страна успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из механизма жесткого контроля со стороны кредиторов.

До этого Москва и Петербург упали в мировом рейтинге.

Ранее экономист назвал самую надежную в мире валюту.

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