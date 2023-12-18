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В РФ рассказали об интеграции СБП с зарубежными странами

Комлев: НСПК работает над интеграцией СБП с некоторыми зарубежными странами

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава НСПК Владимир Комлев рассказал, что Национальная система платежных карт (НСПК) работает над интеграцией Системы быстрых платежей (СБП) с зарубежными партнерами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Комлева, работа ведется с теми странами, у которых есть свои системы моментальных платежей.

«Не без проблем такие интеграции делаются, но они делаются. У нас первая интеграция состоялась, это интеграция с белорусской системой моментальных платежей, сейчас у нас в проекте еще целый ряд стран, с которыми такого рода интеграционные проекты делаются», — отметил Комлев.

До этого эксперт Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по ЦФО Наталья Демидова рассказывала, что россияне могут сэкономить на платежах, если будут оплачивать покупки по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП).

Она напомнила, что за обычные переводы часто могут взымать комиссию.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.

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