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Американские нефтяники пытаются обойти решение ОПЕК

Добыча сланцевой нефти в США вышла на новый рекорд после решения ОПЕК

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LM Otero/AP

Американские сланцевые компании резко нарастили добычу нефти, доведя ее до рекордных уровней. Об этом сообщает Bloomberg.

Это происходит как раз в тот момент, когда ОПЕК и ее союзники ограничили предложение, чтобы остановить падение цен. По прогнозам правительства США, в текущем квартале среднесуточная добыча в стране достигнет 13,3 млн баррелей. Это эквивалентно дополнительным поставкам от Венесуэлы, уточняет издание.

Такой рост производства в США оказывает давление на всемирный рынок нефти и ставит под вопрос стратегию ОПЕК+. Альянс сдерживает предложение, чтобы не допустить обвала цен из-за перенасыщения рынка.

Однако ограничения ОПЕК+ пока не остановили снижение стоимости сырья. При этом добыча в США, Бразилии и Гайане продолжает расти. Для поддержки рынка альянсу может потребоваться дальнейшее сокращение квот, заявил агентству ранее министр энергетики Саудовской Аравии.

Рост добычи в США удивил многих аналитиков, поскольку число буровых установок снизилось примерно на 20% с начала года. Однако сланцевые компании научились эффективнее извлекать нефть, внедрив инновационные технологии.

В частности, усовершенствованы насосы для скважин и стратегии работ по гидроразрыву пласта. В итоге время бурения сократилось почти наполовину по сравнению с 2019 годом, уточняет агентство.

Ожидается, что в 2024 году расходы сланцевой отрасли США на расширение производства вырастут лишь на 2%. Это значительно меньше темпов предыдущих лет. Компании больше не стремятся любой ценой наращивать добычу после кризиса 2020 года, отмечают эксперты.

В конце ноября вице-премьер Александр Новак сообщил, что к 2050 году более 70% добываемой в России нефти будет получено из трудноизвлекаемых месторождений.

Ранее в России назвали причину мирового топливного кризиса.

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