Maersk приостанавливает контейнерные перевозки через Красное море

Специализирующаяся на морских грузовых перевозках датская компания A.P. Moller-Maersk приостанавливает все контейнерные перевозки через Красное море из-за нападения на судно компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«После вчерашнего инцидента с участием Maersk Gibraltar и еще одного нападения на контейнеровоз сегодня мы проинструктировали все суда Maersk в районе, которые должны пройти через Баб-эль-Мандабский пролив, приостановить движение до дальнейшего уведомления», — заявили в компании.

Отмечается, что нападения на торговые суда представляют угрозу для судоходства в регионе и экипажей.

Ранее сообщалось, что в Красном море было атаковано грузовое судно, которое шло под флагом Гонконга. Отмечалось, что по судну компании Maersk Gibraltar была выпущена баллистическая ракета, после чего йеменские мятежники-хуситы пригрозили продолжить ракетный обстрел судна. До этого в компании Maersk опровергли сообщения об ударе беспилотника по своему контейнеровозу.

15 декабря стало известно, что хуситы атаковали еще два контейнеровоза в Красном море.

Ранее стало известно, что США созовут коалицию в Красном море для сдерживания атак хуситов на суда.