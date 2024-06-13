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Путин рассказал о желании иностранцев сотрудничать с Россией

Путин: у умных иностранцев не пропадает желание сотрудничать с Россией

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что умные люди за границей по-прежнему хотят сотрудничать с Россией во всех сферах. Об этом пишет ТАСС.

По словам лидера страны, политика сейчас оказывает влияние на все сферы деятельности, в том числе на культурную и научную, и некоторые страны отказываются от сотрудничества с РФ. Однако «умные люди и наши партнеры понимают», что разрыв связей ни к чему хорошему не приведет, отметил Путин.

«И желание ни у кого не пропадает работать с Россией или сюда приезжать, приглашать наших специалистов во всех областях, в том числе в научной сфере. Мы это знаем просто», — сказал он на встрече с ведущими учеными в Дубне.

До этого глава государства заявил, что российские специалисты не могут работать за рубежом «в силу различных причин». Президент подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы отечественные «классные специалисты», которые трудились в зарубежных центрах, приступили к исследованиям «в интересах развития науки и производства» внутри своей страны.

Ранее Путин указал на важность выделения ресурсов на научные мегагранты.

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