Агент оценил шансы Миранчука остаться в «Локомотиве» в 1%

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника столичного «Локомотива» Антона Миранчука, заявил в интервью РИА Новости, что его клиент намерен продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

Агент заявил, что вероятность того, что Миранчук переподпишет контракт с «железнодорожниками», минимальна.

«Антон на 99% не останется в «Локомотиве». Предложений больше не было. Мы ориентированы на другие чемпионаты. Приоритет — попасть в Европу», — заявил Шпинев.

Миранчук играет в системе «Локомотива» с 2011 года. За это время он также выступал в эстонской «Левадии» в 2016 году на правах аренды. В этом сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. Его контракт с «Локомотивом» завершается в июне.

«Локомотив» по итогам сезона стал четвертым в Российской премьер-лиге. «Железнодорожники» отстали от выигравшего чемпионат России «Зенита» всего на четыре балла.

Ранее петербургский «Зенит» подписал контракт с Жедсоном Фернандешем.