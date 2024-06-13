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Путин продлил действие ответных мер России на потолок цен на нефть

Путин продлил запрет на поставку нефти из России по потолку цен до 31 декабря

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин продлил запрет на поставку нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен до 31 декабря 2024 года. Указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В документе поручено внести в указ президента от 27 декабря 2022 года «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты» изменение, продлив указ с 30 июня 2024 года до 31 декабря 2024 года.

8 июня главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Энергетической панели в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что высокая налоговая нагрузка и запретительные процентные ставки оказывают влияние на работу нефтяной отрасли России.

Также Сечин сообщил, что формирование резервов западными и ближневосточными компаниями, в том числе наращивание мощностей по добыче, может быть ожиданием серьезных изменений мирового рынка нефти.

В конце мая сообщалось, что российский экспорт нефти за неделю к 19 мая продемонстрировал увеличение поставок.

Ранее на Западе признали, что потолок цен на российскую нефть не работает.

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