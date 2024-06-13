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Путин заявил о важности международного сотрудничества в науке

Путин: РФ заинтересована в привлечении работавших за рубежом российских ученых

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Россия заинтересована в том, чтобы ученые, которые работали за рубежом, продолжили исследования в родной стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ведущими учеными в Дубне, передает ТАСС.

Глава государства обратил внимание, что российские специалисты не могут работать за рубежом «в силу различных причин» .

Он отметил заинтересованность российской стороны в том, чтобы отечественные «классные специалисты», которые работали в зарубежных центрах, приступили к исследованиям «в интересах развития науки и производства» внутри своей страны.

До этого Путин указал на важность выделения ресурсов на научные мегагранты.

В четверг, 13 июня, российский президент дал старт пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне. В декабре намечено начать технологические испытания коллайдера с тестированием его основных систем.

Ранее российские ученые облучили семена космической радиацией для проверки их всхожести на МКС.

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