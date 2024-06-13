МИД России исключил изъятие загранников из-за транслитерации

Одинаковые инициалы могут быть переведены в транслитерацию по-разному, это не является основанием для конфискации у россиян заграничного паспорта. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на заявление департамента информации и печати министерства иностранных дел России.

Согласно информации ведомства, гражданам нет необходимости при выезде за рубеж перепроверять написание фамилии и имени латинскими буквами в своих подтверждающих личность документах.

В материале отмечается, что при транслитерации ответственные органы МИД и МВД действуют путем простого замещения букв русского алфавита латинским в соответствии с правилам транслитерации кириллицы, прописанными в административном регламенте.

Уточняется, что при этом передача русского текста латинскими буквами в инициалах гражданина РФ может быть изменена на основании подачи личного заявления.

В мае Ассоциация туроператоров предупредила, что российские туристы могут испытать трудности при пересечении границ РФ из-за неточностях в заграничных паспортах.

Ранее были названы безвизовые страны для россиян в 2024 году.