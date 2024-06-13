В США раскрыли тактику Вашингтона в случае нападения на Украину

Соединенные Штаты проведут консультации с Украиной на высоком уровне в течение 24 часов в случае нападения в будущем на страну. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что такое положение будет закреплено в двустороннем соглашении по безопасности, которое планируется подписать 13 июня по итогам встречи в Италии. В документе говорится, что США продолжат обучать украинских военных, а также помогут укрепить «силы сдерживания» Киева в морской и воздушной сферах и в киберпространстве.

«Оно обязывает США провести консультации на высоком уровне с Киевом в течение 24 часов, если Украина снова подвергнется нападению в будущем», — говорится в материале.

До этого страны G7 согласились до конца 2024 года выделить Украине $50 миллиардов, используя замороженные активы Российской Федерации.

12 июня участники саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вашингтоне заявили, что для вступления в альянс Украина должна победить в военном конфликте с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявлял, что министры обороны альянса на заседании 13 июня утвердят план по выделению Украине оружия на $40 млрд в год. До этого генсек альянса говорил, что ожидает от союзников, что они оставят за альянсом функцию по обеспечению безопасности Украины.

Ранее в США заявили, что не будут отправлять свои войска на Украину.