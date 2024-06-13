Путин призвал регионы наладить быт иностранным исследователям

Президент России Владимир Путин призвал регионы создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов. Об этом российский лидер заявил на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными, передает РИА Новости.

«Нужно создавать бытовые условия хорошие для тех людей, которые приезжают и хотят работать», — сказал глава государства, уточнив, что этот вопрос необходимо решать не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Российский лидер напомнил, что в некоторых странах прекращаются исследования в области ядерной науки, закрывают атомные электростанции. По его словам, это не связано с нынешней внешнеполитической конъюнктурой.

До этого Путин заявил о важности международного сотрудничества в науке. Глава государства обратил внимание, что российские специалисты не могут работать за рубежом «в силу различных причин». Также Путин указал на важность выделения ресурсов на научные мегагранты.

Ранее российский президент дал старт пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне.