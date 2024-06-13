Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал регионы наладить быт иностранным исследователям

Путин призвал регионы создавать условия для приезжающих из-за рубежа ученых

close
100%
Валентина Певцова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал регионы создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов. Об этом российский лидер заявил на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными, передает РИА Новости.

«Нужно создавать бытовые условия хорошие для тех людей, которые приезжают и хотят работать», — сказал глава государства, уточнив, что этот вопрос необходимо решать не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Российский лидер напомнил, что в некоторых странах прекращаются исследования в области ядерной науки, закрывают атомные электростанции. По его словам, это не связано с нынешней внешнеполитической конъюнктурой.

До этого Путин заявил о важности международного сотрудничества в науке. Глава государства обратил внимание, что российские специалисты не могут работать за рубежом «в силу различных причин». Также Путин указал на важность выделения ресурсов на научные мегагранты.

Ранее российский президент дал старт пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами