Набиуллина дала финансовый совет россиянам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что текущие ставки по вкладам в России достаточно высоки, чтобы положить туда свои предновогодние бонусы. Об этом председатель регулятора сообщила на пресс-конференции совета директоров ЦБ, передает корреспондент «Газеты.Ru».

С такой рекомендацией руководитель регулятора выступила, отвечая на вопрос о том, что лично она посоветовала бы сделать россиянам с годовым бонусом — потратить или отложить.

«Конкретные советы мы обычно избегаем давать, но просто хотела бы обратить внимание, что ставки по вкладам достаточно привлекательные, они находятся в положительной зоне», — ответила Набиуллина.

Днем 15 декабря Центробанк в пятый раз подряд принял решение повысить ключевую ставку — еще на 100 базисных пунктов, до 16% годовых.

Глава ЦБ заявила, что ключевая ставка ЦБ будет оставаться высокой, если этого потребует ситуация в стране.

При этом Набиуллина добавила, что регулятор приблизился к завершению цикла повышения ставки.

Ранее Набиуллина рассказала о «тупике» в российской экономике.