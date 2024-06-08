Япония вызвалась помогать Украине на протяжении 10 лет

Япония подпишет с Украиной договор о поддержке на срок в 10 лет. Об этом сообщает телеканал NHK.

В соглашении идет речь о предоставлении Украине «нелетальных» средств помощи, а также поставках материалов, оборудования и обучении персонала. Также Токио предлагает Киеву обеспечить лечение украинских военнослужащих.

Дополнительно Япония предлагает помощь в разминировании и улучшении гуманитарного положения женщин и детей.

До этого президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о выделении Украине помощи на восстановление объектов критической инфраструктуры.

Накануне Макрон в рамках совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о начале подготовки пилотов ВСУ с 7 июня.

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.