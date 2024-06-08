В МО РФ заявили об уничтожении танка Abrams на Авдеевском направлении

Российские подразделения группировки «Центр» уничтожили танк M1 Abrams высокоточным снарядом «Краснополь» на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, вместе с танком Abrams была уничтожена боевая машина пехоты Bradley. Обе боевых единицы были уничтожены расчетом FPV-дрона.

Снаряд «Краснополь» был выпущен из самоходной установки «Мста-С», наведением снаряда и контролем за поражением цели занимался расчет беспилотника «Орлан-30».

До этого российские боевые самолеты уничтожили в Черном море два безэкипажных катера военно-морских сил Украины, следовавших в направлении Республики Крым.

Инцидент произошел около 15.00 мск, 7 июня, в юго-западной части акватории Черного моря.

Также российские средства противовоздушной обороны в течение недели сбили два украинских самолета МиГ-29, также беспилотник «Ланцет» поразил штурмовик Су-25 военно-воздушных сил Украины.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.