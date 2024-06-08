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В ДНР рассказали о ситуации в Артемовске

Пушилин считает, что пока рано говорить о полном разминировании Артемовска

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Пока рано говорить о полном разминировании Артемовска, поскольку украинские войска находятся слишком близко от города для безопасной и быстрой очистки города от мин. Об этом РИА Новости заявил губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Прямо сейчас не готов, но ситуация улучшается с учетом освобождения Клещеевки, Андреевки и продвижения наших подразделений в этом направлении. Поэтому здесь, конечно, мы рассчитываем, что удастся противника отодвинуть в какой-то обозримой перспективе от Артемовска дальше. И это уже, в свою очередь, позволит тогда прийти к первым этапам восстановления города», — считает Пушилин.

По словам главы ДНР, первым этапом восстановления Артемовска станет полномасштабный осмотр территории города и оценка состояния оставшегося жилого фонда. Пушилин добавил, что из-за болезненности поражения ВСУ на данном участке, в Киеве пристально следят и ищут любую возможность для того, чтобы помешать России возвратить жизнь в Артемовске в мирное русло.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после взятия города Часова Яра российскими войсками будет назначен регион-шеф для восстановления населенного пункта.

Ранее украинские власти начали готовить население к сдаче Часова Яра.

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