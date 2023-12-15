В ЦБ рассказали о риске отклонения инфляции в 2024 году

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор сохраняет прогноз по инфляции на 2024 год в диапазоне 4-4,5%, но высок риск ее отклонения вверх от прогнозного значения. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, регулятор не меняет прогноз на следующий год. При проведении соответствующей денежно-кредитной политики ЦБ к концу 2023 года может иметь инфляцию на уровне 4-4,5%.

Набиуллина подчеркнула, что риски смещены в сторону проинфляционных, когда отклонения инфляции идут вверх гораздо больше того, чем вниз.

До этого стало известно, что Центробанк РФ на заседании совета директоров 15 декабря пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 16% годовых.

Финансовый рынок называл увеличение ключевой ставки до 16% базовым сценарием.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил «Газете.Ru», что прежде всего регулятор оценивает уровень инфляции при принятии решения о ставке, а темпы роста цен уже складываются выше прогноза ЦБ на конец года в 7-7,5%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.