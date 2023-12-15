Япония запретила импорт российских алмазов с 1 января 2024 года

Япония запретила импорт российских непромышленных алмазов с 1 января 2024 года. Об этом сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) на своем сайте.

Запрет затронет несортированные алмазы, необработанные или просто распиленные или сколотые алмазы непромышленного назначения.

Также в рамках этого пакета мер Япония наложила санкции на десятки компаний из России, ОАЭ, Армении и Белоруссии.

Список компаний, на которые распространяются экспортные ограничения, включает промышленные, авиационные, оборонные, судостроительные и исследовательские предприятия. Среди них Уральский завод гражданской авиации, Улан-Удэнский авиационный завод, Хабаровский судостроительный завод, Восточная верфь, Завод имени В.А. Дегтярева, Таганрогский завод «Прибой», НПК «Техмаш», Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина и другие. Пока не опубликован список лиц и организаций, активы которых будут заморожены при обнаружении.

До этого МИД Великобритании сообщил о запрете на импорт алмазов из России с 1 января.

Ранее Австрия разблокировала 12-й пакет санкций против РФ в ЕС.