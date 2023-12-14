Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минсельхоз заявил о мерах по снижению цен на яйца в России

Минсельхоз приступил к реализации плана по снижению стоимости яиц

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Министерство сельского хозяйства РФ приступило к реализации мер по стабилизации цен на куриные яйца внутри страны. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев в официальном Telegram-канале ведомства.

«Работаем над увеличением объемов собственного производства яиц. Также прорабатываем вопрос о переводе производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы поставок и стабильные цены», — приводит слова министра Telegram-канал Минсельхоза.

Кроме того, рассматривается решение об обнулении импортных пошлин и закупке необходимого объема яиц из дружественных стран. В частности, в ближайшее время ожидаются поставки из Азербайджана и Турции.

До этого президент Владимир Путин отмечал, что одной из причин подорожания яиц стал недостаточный объем импорта. По оценкам Минсельхоза, стабилизация цен на этот продукт прогнозируется в течение ближайшего месяца.

Ранее Путин интересовался у министра сельского хозяйства, как у него с яйцами.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами