Минсельхоз заявил о мерах по снижению цен на яйца в России

Министерство сельского хозяйства РФ приступило к реализации мер по стабилизации цен на куриные яйца внутри страны. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев в официальном Telegram-канале ведомства.

«Работаем над увеличением объемов собственного производства яиц. Также прорабатываем вопрос о переводе производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы поставок и стабильные цены», — приводит слова министра Telegram-канал Минсельхоза.

Кроме того, рассматривается решение об обнулении импортных пошлин и закупке необходимого объема яиц из дружественных стран. В частности, в ближайшее время ожидаются поставки из Азербайджана и Турции.

До этого президент Владимир Путин отмечал, что одной из причин подорожания яиц стал недостаточный объем импорта. По оценкам Минсельхоза, стабилизация цен на этот продукт прогнозируется в течение ближайшего месяца.

Ранее Путин интересовался у министра сельского хозяйства, как у него с яйцами.