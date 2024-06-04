ВСУ отработали методику провокации в Херсоне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали методику провокации в подконтрольном им Херсоне, она может пойти по сценарию Бучи. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, передает РИА Новости.

«Это привычная для киевского режима практика лжи и провокаций — вспомните ту же Бучу. Вероятно, в Херсоне они хотят осуществить похожий сценарий в меньшем масштабе. Методика отработана. Для постановки фильма им не хватало только съемочной группы, и вот она прибыла. Считаю, что делу нужно придать как можно большую огласку — возможно, это заставит врага отказаться от своих бесчеловечных планов», — заявил Василенко.

О том, что украинские власти собираются инсценировать поражение мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях Херсона якобы ракетными ударами ВС РФ, 3 июня рассказали представители пророссийского подполья города.

События в Буче датируются мартом 2022 года. Россия неоднократно требовала от международных структур тщательного расследования случившегося в городе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в апреле 2024-го заявила, что «постановка получилась «топорной». Она также упрекнула западных политиков и СМИ в нежелании проверять факты и в распространении фейков.

Ранее в Кремле отреагировали на слухи о подготовке Киевом «новой Бучи».